《综述》通胀威胁使美联储官员倾向于按兵不动

路透圣地亚哥/洛杉矶5月1日电---综合美国联邦储备理事会(美联储,FED)多位官员的讲话可以看出,通胀风险正阻止美联储采取更多经济支持举措.这增强了该央行乐于暂时按兵不动的观点.

五位美联储决策者周二就联储打算如何应对经济复苏面临的潜在威胁发表了看法,这些威胁包括油价震荡、欧债困境以及美国增税减支的"财政悬崖"迫近.

目前通胀率非常接近美联储2%的目标水平,官员们似乎不愿购买更多公债,以免加重通胀,即使失业率还保持在8.2%的高位.