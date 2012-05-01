《综述》通胀威胁使美联储官员倾向于按兵不动

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透圣地亚哥/洛杉矶5月1日电---综合美国联邦储备理事会(美联储,FED)多位官员的讲话可以看出,通胀风险正阻止美联储采取更多经济支持举措.这增强了该央行乐于暂时按兵不动的观点.
五位美联储决策者周二就联储打算如何应对经济复苏面临的潜在威胁发表了看法,这些威胁包括油价震荡、欧债困境以及美国增税减支的"财政悬崖"迫近.
目前通胀率非常接近美联储2%的目标水平,官员们似乎不愿购买更多公债,以免加重通胀,即使失业率还保持在8.2%的高位.
亚特兰大联储总裁洛克哈特称,通胀率可以"略微"高出美联储2%的目标,但若达到3%或更高,他就会感到担心,决策者就应该以将通胀率压向2%为目标.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。