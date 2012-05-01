〔东京汇市〕乐观数据提振美元在亚洲盘初上扬,关注汇丰中国PMI终值

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
2216GMT---美元在亚洲市场盘初表现正面,兑日圆弹离两个半月低点,因美国经济消息意外乐观.
美元兑日圆JPY=报80.11日圆,摆脱低点79.64,此前出炉的美国4月制造业指数为10个月来最高.[ID:nEAPA10DL1]
数据推动美元收益走高,助力美元较低收益的日圆而言更具吸引力.
欧元兑美元EUR=从一个月峰值1.3284美元回落至1.3239,致使美元指数.DXY从九周低点78.603升至78.819.
澳元大跌后企稳,此前澳洲央行意外大幅降息50个基点.澳元兑美元AUD=D4报1.0334美元,此前下降将近1%,为六周来的最大单日跌幅.
澳元兑美元在1.0300附近似受到良好支撑,因市场等待澳洲央行周五将公布的季度政策声明,以寻求进一步的利率调整线索.
汇丰将公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值.上周公布的初值显示,制造业录得今年来的最佳表现,而周二公布的官方PMI触及13个月高位.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。