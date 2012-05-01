〔东京汇市〕乐观数据提振美元在亚洲盘初上扬,关注汇丰中国PMI终值

2216GMT---美元在亚洲市场盘初表现正面,兑日圆弹离两个半月低点,因美国经济消息意外乐观.

美元兑日圆JPY=报80.11日圆,摆脱低点79.64,此前出炉的美国4月制造业指数为10个月来最高.[ID:nEAPA10DL1]

数据推动美元收益走高,助力美元较低收益的日圆而言更具吸引力.

欧元兑美元EUR=从一个月峰值1.3284美元回落至1.3239,致使美元指数.DXY从九周低点78.603升至78.819.

澳元大跌后企稳,此前澳洲央行意外大幅降息50个基点.澳元兑美元AUD=D4报1.0334美元,此前下降将近1%,为六周来的最大单日跌幅.

澳元兑美元在1.0300附近似受到良好支撑,因市场等待澳洲央行周五将公布的季度政策声明,以寻求进一步的利率调整线索.

汇丰将公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值.上周公布的初值显示,制造业录得今年来的最佳表现,而周二公布的官方PMI触及13个月高位.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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