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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月1日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.80 +1.29 +2.20 2946545

搜狐 (SOHU.O) 50.30 -1.27 -2.46 1210273

网易 (NTES.O) 59.96 -0.36 -0.60 673374

百度 (BIDU.O) 133.48 +0.78 +0.59 3356521

亚信科技 ASIA.O 12.90 +0.30 +2.38 547731

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.53 -0.05 -0.32 1486975

联电 (UMC.N) 2.64 -0.04 -1.49 502094

日月光 (ASX.N) 5.11 +0.04 +0.79 194014

矽品精密 (SPIL.O) 5.84 +0.01 +0.17 2141374

和信超媒体 (GIGM.O) 1.17 -0.08 -6.40 211835

友达 (AUO.N) 4.51 +0.02 +0.45 88793

中华电信 (CHT.N) 31.08 +0.10 +0.32 68031

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.49 +0.36 +0.76 1928479

香港

中国移动 (CHL.N) 55.61 +0.27 +0.49 149878

中国联通 (CHU.N) 17.64 +0.26 +1.50 271088

中国电信 (CHA.N) 54.01 +0.49 +0.92 13753

中芯国际 (SMI.N) 2.43 +0.00 +0.00 29111

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 +0.02 +0.55 7976

(完)

--整理 张涛

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