《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月1日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.80 +1.29 +2.20 2946545
搜狐 (SOHU.O) 50.30 -1.27 -2.46 1210273
网易 (NTES.O) 59.96 -0.36 -0.60 673374
百度 (BIDU.O) 133.48 +0.78 +0.59 3356521
亚信科技 ASIA.O 12.90 +0.30 +2.38 547731
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.53 -0.05 -0.32 1486975
联电 (UMC.N) 2.64 -0.04 -1.49 502094
日月光 (ASX.N) 5.11 +0.04 +0.79 194014
矽品精密 (SPIL.O) 5.84 +0.01 +0.17 2141374
和信超媒体 (GIGM.O) 1.17 -0.08 -6.40 211835
友达 (AUO.N) 4.51 +0.02 +0.45 88793
中华电信 (CHT.N) 31.08 +0.10 +0.32 68031
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.49 +0.36 +0.76 1928479
香港
中国移动 (CHL.N) 55.61 +0.27 +0.49 149878
中国联通 (CHU.N) 17.64 +0.26 +1.50 271088
中国电信 (CHA.N) 54.01 +0.49 +0.92 13753
中芯国际 (SMI.N) 2.43 +0.00 +0.00 29111
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 +0.02 +0.55 7976
(完)
--整理 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。