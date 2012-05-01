〔货币市场〕美财政部或发行浮息债券,可能令国库券收益率承压

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约5月1日电---分析师周二指出,美国财政部周三可能宣布将发行浮动利率债券,此举或将为短期国库券收益率(殖利率)带来下行压力.
财政部已经与金融业人士就发行此类债券的具体方法进行过讨论,并可能最早在周三公布季度再融资需求细节时宣布该计划.
分析师称,该浮息债券的发行若取代了一部分普通国库券的标售,则可能令国库券价格承受上行压力.浮息债券的期限初步预计为18个月到两年.
"我们还需要观察哪些现有品种的债券发行量减少,来为新的浮息债券让路.问题在于哪些品种将被取代."IDEAglobal董事总经理Josh Stiles说.
财政部近来一直在采取行动延长所持债券的存续期.如果发行的浮息债券要取代其他债券发行的话,有可能是短期的国库券品种,那么这就意味着国库券市场的供应将趋紧.
尽管财政部可能在周三宣布该浮息债券发行计划,但围绕具体细节仍有许多疑问.
Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons称,"很难讲"此类浮息债券计划是否会影响到国库券市场.
"不知道他们会发行何种期限的债券,不知道参考利率是多少,因此在不了解任何参数的情况下难以评估市场需求情况,我们只能猜测其会削弱哪些现有债券的需求."
三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=周二持平报0.63686%,而三个月期美元LIBORUSD3MFSR收在0.46585%,日内亦持平.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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