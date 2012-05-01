《汽车产业焦点》丰田4月在美销售增长强劲,通用汽车亦调高展望

* 2012年余下时间成长可能较第一季放慢

* 克莱斯勒美国公司4月销售上升20%,丰田增长11.6%

* 通用汽车,福特4月降幅小于预期

路透底特律5月1日电---美国4月汽车销售增长2.3%,受到丰田汽车(7203.T)和克莱斯勒强劲升势的推动,因美国消费者考虑替换旧车,且整体美国经济显示走强迹象.

美国4月汽车销售年率达1,440万辆,符合汤森路透调查中受访分析师的预估,亦与3月相当,但稍稍低于今年第一季1,460万辆的年率.

汽车销售是反映美国人消费需求的先行指标之一,这部分也被证明是美国经济的一个亮点.虽然有迹象显示整体美国经济可能在丧失增长动能,但汽车厂商表示,他们依然持乐观看法.

丰田汽车销售主管Bob Carter认为,"依然有许多好坏不一的迹象,"但他表示,消费者对新车的积压需求再加上丰田即将推出的新车型,将推动今年的销售.