《汽车产业焦点》丰田4月在美销售增长强劲,通用汽车亦调高展望

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 2012年余下时间成长可能较第一季放慢
* 克莱斯勒美国公司4月销售上升20%,丰田增长11.6%
* 通用汽车,福特4月降幅小于预期
路透底特律5月1日电---美国4月汽车销售增长2.3%,受到丰田汽车(7203.T)和克莱斯勒强劲升势的推动,因美国消费者考虑替换旧车,且整体美国经济显示走强迹象.
美国4月汽车销售年率达1,440万辆,符合汤森路透调查中受访分析师的预估,亦与3月相当,但稍稍低于今年第一季1,460万辆的年率.
汽车销售是反映美国人消费需求的先行指标之一,这部分也被证明是美国经济的一个亮点.虽然有迹象显示整体美国经济可能在丧失增长动能,但汽车厂商表示,他们依然持乐观看法.
丰田汽车销售主管Bob Carter认为,"依然有许多好坏不一的迹象,"但他表示,消费者对新车的积压需求再加上丰田即将推出的新车型,将推动今年的销售.
"我们正在非常密切地关注消费者信心和消费者景气,"他说,"两种指标都有所改善,我们将开始看到越来越多消费者来到汽车展示厅."
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。