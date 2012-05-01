日韩经济指标预测--5月2日-5月9日****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月2日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月30日当周------------------------------------
5月2日(三)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,159.5
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 -- 51.96
0130 日本加班工资(较上年同期) 3月 -- +3.4%
5月3日(四)
暂无重要数据
5月4日(五)
暂无重要数据
---------------------------------5月7日当周------------------------------------
5月7日(一)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +2.8%
(较前月) -- +0.6%
5月8日(二)
-- 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,887.0
5月9日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.5%
0500 日本领先指标 3月 -- +2.1
同时指标 -- +1.0
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +0.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,700
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超631
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 -- 盈余11,778
(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。