《中国报摘》--中国证券报5月2日

* 头版头条:

--根据沪深证券交易所和中国证券登记结算公司通知,A股交易相关收费标准将降低,总体降幅为25%,调整后的收费标准将于6月1日实施.

* 其他:

--据悉,截至4月25日,工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)四大国有银行4月新增信贷仅1,017亿元人民币,信贷投放速度较3月明显放缓,银行存款也集体外流.4月前两周,四大行人民币存款流失超过1万亿元.

--证监会4月28日发布《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》并自公布之日起施行.证监会有关负责人表示,发行人及其主承销商可以在核准批文有效期内自行选择发行时间窗口;二级市场行业平均市盈率是一个参考性指标,不会把"25%规则"绝对化.

--据WIND数据统计,一季度,123家A股房企合计实现营业收入649.02亿元,同比增长11.3%;实现营业利润127.74亿元,同比增长7%.受降价促销策略的影响,房企预收账款显着增长.截至一季度末,123家房企的预收账款合计达4,489.2亿元,同比增长27.2%,比2011年末增长7.8%.

--中国正式对外资保险公司开放交强险市场,已修改《机动车交通事故责任强制保险条例》相关规定.业内人士认为,外资财险公司有望借助交强险扩张车险业务,但受制于渠道和网络铺设,短期内对中资财险公司冲击有限.

--同花顺数据显示,一季度食品饮料行业58家公司共实现营业总收入802.32亿元,同比增长21.72%;净利润136.65亿元,同比增长42.21%.其中,52家公司实现盈利,6家亏损;36家公司实现业绩增长,13家公司净利润同比增长50%以上.

--中国期货业协会最新统计资料表明,4月全国期货市场交易规模较上月出现下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为6,409万手,成交额为9.49万亿元,同比分别下降21.49%和13.24%,环比分别下降20.85%和18.15%.(完)

--整理 冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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