《中国报摘》--中国证券报5月2日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 头版头条:
--根据沪深证券交易所和中国证券登记结算公司通知,A股交易相关收费标准将降低,总体降幅为25%,调整后的收费标准将于6月1日实施.
* 其他:
--据悉,截至4月25日,工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)四大国有银行4月新增信贷仅1,017亿元人民币,信贷投放速度较3月明显放缓,银行存款也集体外流.4月前两周,四大行人民币存款流失超过1万亿元.
--证监会4月28日发布《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》并自公布之日起施行.证监会有关负责人表示,发行人及其主承销商可以在核准批文有效期内自行选择发行时间窗口;二级市场行业平均市盈率是一个参考性指标,不会把"25%规则"绝对化.
--据WIND数据统计,一季度,123家A股房企合计实现营业收入649.02亿元,同比增长11.3%;实现营业利润127.74亿元,同比增长7%.受降价促销策略的影响,房企预收账款显着增长.截至一季度末,123家房企的预收账款合计达4,489.2亿元,同比增长27.2%,比2011年末增长7.8%.
--中国正式对外资保险公司开放交强险市场,已修改《机动车交通事故责任强制保险条例》相关规定.业内人士认为,外资财险公司有望借助交强险扩张车险业务,但受制于渠道和网络铺设,短期内对中资财险公司冲击有限.
--同花顺数据显示,一季度食品饮料行业58家公司共实现营业总收入802.32亿元,同比增长21.72%;净利润136.65亿元,同比增长42.21%.其中,52家公司实现盈利,6家亏损;36家公司实现业绩增长,13家公司净利润同比增长50%以上.
--中国期货业协会最新统计资料表明,4月全国期货市场交易规模较上月出现下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为6,409万手,成交额为9.49万亿元,同比分别下降21.49%和13.24%,环比分别下降20.85%和18.15%.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。