〔加拿大央行〕总裁卡尼称可能需解除部分刺激措施,预期商品市场续旺

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透多伦多5月1日电---加拿大央行总裁卡尼周二称,商品价格维持高位的持续时间料将超过上次繁荣期,他并重申加拿大央行近日的警告,即或许需要调升利率.
卡尼在被问及投资者可能犯的错误时,他向商界人士表示,一个错误"或许是认为...目前商品价格处于高水平是暂时现象."
"最终,所有的商品繁荣期都会结束,但我们认为本轮繁荣期将持续一段时间,"他说,并提及加拿大在全球"商品超级周期"中占据有利地位
在卡尼此番讲话前,加拿大央行在4月利率声明发表强硬措辞,令市场感到意外,引发了对今年稍晚升息的押注.[ID:nSB1495138]
卡尼周二重申了这一讯息.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。