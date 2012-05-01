〔加拿大央行〕总裁卡尼称可能需解除部分刺激措施,预期商品市场续旺

路透多伦多5月1日电---加拿大央行总裁卡尼周二称,商品价格维持高位的持续时间料将超过上次繁荣期,他并重申加拿大央行近日的警告,即或许需要调升利率.

卡尼在被问及投资者可能犯的错误时,他向商界人士表示,一个错误"或许是认为...目前商品价格处于高水平是暂时现象."

"最终,所有的商品繁荣期都会结束,但我们认为本轮繁荣期将持续一段时间,"他说,并提及加拿大在全球"商品超级周期"中占据有利地位

在卡尼此番讲话前,加拿大央行在4月利率声明发表强硬措辞,令市场感到意外,引发了对今年稍晚升息的押注.[ID:nSB1495138]