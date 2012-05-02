更正:〔加拿大央行〕总裁卡尼称可能需解除部分刺激措施,预期商品市场续旺

(更正:因译文有误,内文第一段应改为....持续时间料将超过"以往的繁荣期",非"上次繁荣期")

路透多伦多5月1日电---加拿大央行总裁卡尼周二称,商品价格维持高位的持续时间料将超过以往的繁荣期,他并重申加拿大央行近日的警告,即或许需要调升利率.

卡尼在被问及投资者可能犯的错误时,他向商界人士表示,一个错误"或许是认为...目前商品价格处于高水平是暂时现象."

"最终,所有的商品繁荣期都会结束,但我们认为本轮繁荣期将持续一段时间,"他说,并提及加拿大在全球"商品超级周期"中占据有利地位

在卡尼此番讲话前,加拿大央行在4月利率声明发表强硬措辞,令市场感到意外,引发了对今年稍晚升息的押注.[ID:nSB1495138]

卡尼周二重申了这一讯息.

"我们认为,鉴于经济成长高于潜力和基础通胀势头增强,适当部分撤除目前极其可观的货币刺激措施也许是合理的."他说.

**欧洲问题不只是财政问题**

卡尼提醒称,任何升息行动都应根据国际风险状况审慎考量,例如欧洲债务危机.他表示,加拿大并非完全置身于欧债危机之外.卡尼同时也担任国际金融稳定委员会主席一职.

他补充称,欧洲不应认为只通过支持银行和整顿公共财政就能解决问题,因为欧元区也在面临一场国际收支平衡危机.

"即使消除了银行问题,甚至控制住了预算,但是还没有解决一个根本问题,即相对竞争力问题,例如西班牙与德国之间,"卡尼称.

他强调,在这个例子中,问题只能通过西班牙生产率相对德国提高或西班牙工资相对德国变得更具竞争力来解决.(完)