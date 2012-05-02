南苏丹指责苏丹攻击产油区

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
(本文由路透中文网编译提供)
路透朱巴5月1日电（记者 Yara Bayoumy）---南苏丹指责苏丹周二发起对南苏丹产油区的地面进攻，并表示准备还击。两国之间的紧张局势不断升级，并无缓和迹象。
目前尚不清楚双方冲突的规模。
南苏丹军方发言人Philip Aguer称，苏丹军队、民兵和雇佣兵攻击了南苏丹军队在Unity州Hofra的阵地，并在过去一周发生过数次袭击。
“南苏丹军队已经追踪并击退了敌人，缴获三辆卡车。”Aguer说道。
他还表示，南苏丹认为苏丹军队蓄意攻击边境地带有争议的城市Jau和Paryang，并表示将予以还击。
目前未能联系到苏丹军方发言人发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。