南苏丹指责苏丹攻击产油区

(本文由路透中文网编译提供)

路透朱巴5月1日电（记者 Yara Bayoumy）---南苏丹指责苏丹周二发起对南苏丹产油区的地面进攻，并表示准备还击。两国之间的紧张局势不断升级，并无缓和迹象。

目前尚不清楚双方冲突的规模。

南苏丹军方发言人Philip Aguer称，苏丹军队、民兵和雇佣兵攻击了南苏丹军队在Unity州Hofra的阵地，并在过去一周发生过数次袭击。

“南苏丹军队已经追踪并击退了敌人，缴获三辆卡车。”Aguer说道。

他还表示，南苏丹认为苏丹军队蓄意攻击边境地带有争议的城市Jau和Paryang，并表示将予以还击。

目前未能联系到苏丹军方发言人发表评论。（完）