默多克不适合领导新闻集团--调查报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月1日电---英国议员周二表示，默多克不适合领导一家重要的国际企业，他最终需要为非法电话窃听丑闻负责。该丑闻不仅伤害了他的全球媒体帝国，也伤害了英国政界。

议员表示，现年81岁的默多克缺乏诚信，他的儿子詹姆斯亦不胜任，新闻集团对《世界新闻报》(News of the World)员工的窃听行为“故意视而不见”。

英国议会的跨党派委员会批准了对新闻集团电话窃听丑闻的调查报告，并指责《世界新闻报》在受调查期间误导议会。

英国首相卡梅伦领导的保守党成员则反对该报告，称他们不同意报告中所谓默多克不适合领导新闻集团的说法。

卡梅伦因与默多克交往过密面临抨击。默多克在竞购英国天空电视台(BSkyB)BSY.L中获得了政府支持，后因丑闻爆发退出。

报告称，新闻集团在企业管理上存在大量失败之处，这也引发了外界对默多克次子詹姆斯能力的质疑。

报告指出，“《世界新闻报》及其母公司新闻集团有意视而不见，因此包括默多克和詹姆斯·默多克在内的公司高管最终应为此事负责。”

“因此，我们认为，默多克不是领导一家重要国际企业的合适人选。”（完）