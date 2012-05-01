全球外汇市场5月2日主要消息

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月1日(二)
2145 - 新西兰第一季HLFS失业率
2350 - 日本4月货币基础
5月2日(三)
0715 - 瑞士3月零售销售
0730 - 瑞典央行公布4月18日货币政策会议记录
0730 - 瑞士4月采购经理人指数(PMI)
0743 - 意大利4月Markit制造业PMI
0748 - 法国4月Markit制造业PMI
0753 - 德国4月制造业PMI
0755 - 德国4月经季节调整失业率
0758 - 欧元区4月Markit制造业PMI
0800 - 意大利3月失业率
0830 - 英国3月消费者信贷、抵押贷款额和抵押贷款批准件数
0830 - 英国3月M4货供额
0830 - 英国建筑业PMI
0900 - 意大利3月生产者物价指数(PPI)
0900 - 欧元区3月失业率
-- - 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议
1100 - 美国截止4月27日当周抵押贷款指数
1200 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛发表演讲.
1215 - 美国4月ADP民间就业岗位
1300 - 美国财政部将公布季度债务再融资细节.
1400 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)和负责联邦财政的助理副部长Matthew Rutherford就季度债务再融资发表声明.
1400 - 美国3月工厂订单
1430 - 美国财政部负责金融机构的助理部长Amir-Mokri发表演讲.
1630 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲.
2230 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将在该行主办的"寻找恢复经济稳定和增长的策略"会议上致欢迎辞.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。