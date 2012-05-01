全球外汇市场5月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月1日(二)

2145 - 新西兰第一季HLFS失业率

2350 - 日本4月货币基础

5月2日(三)

0715 - 瑞士3月零售销售

0730 - 瑞典央行公布4月18日货币政策会议记录

0730 - 瑞士4月采购经理人指数(PMI)

0743 - 意大利4月Markit制造业PMI

0748 - 法国4月Markit制造业PMI

0753 - 德国4月制造业PMI

0755 - 德国4月经季节调整失业率

0758 - 欧元区4月Markit制造业PMI

0800 - 意大利3月失业率

0830 - 英国3月消费者信贷、抵押贷款额和抵押贷款批准件数

0830 - 英国3月M4货供额

0830 - 英国建筑业PMI

0900 - 意大利3月生产者物价指数(PPI)

0900 - 欧元区3月失业率

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议

1100 - 美国截止4月27日当周抵押贷款指数

1200 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛发表演讲.

1215 - 美国4月ADP民间就业岗位

1300 - 美国财政部将公布季度债务再融资细节.

1400 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)和负责联邦财政的助理副部长Matthew Rutherford就季度债务再融资发表声明.

1400 - 美国3月工厂订单

1430 - 美国财政部负责金融机构的助理部长Amir-Mokri发表演讲.

1630 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲.

2230 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将在该行主办的"寻找恢复经济稳定和增长的策略"会议上致欢迎辞.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]