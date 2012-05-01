版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 07:28 BJT

〔澳股业绩〕澳新银行上半年获利增长5%,至29.7亿澳元的纪录高位

路透悉尼5月2日电---澳洲第四大银行澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周三表示,上半年基本获利增长5%至纪录高位,受益于机构业务盈利增加以及拨备费用减少.

澳新银行截至3月的六个月基本获利增至29.7亿澳元(30.7亿美元),上年同期为28.2亿澳元.接受路透访问的八位分析师此前平均预估为获利29.68亿澳元.

基本获利剔除了一次性因素以及投资盈亏.

存款竞争以及融资成本升高,迫使澳洲银行业者想方设法控制开支.澳新银行2月宣布将在澳洲裁员1,000人.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐