〔澳股业绩〕澳新银行上半年获利增长5%,至29.7亿澳元的纪录高位

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透悉尼5月2日电---澳洲第四大银行澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周三表示,上半年基本获利增长5%至纪录高位,受益于机构业务盈利增加以及拨备费用减少.
澳新银行截至3月的六个月基本获利增至29.7亿澳元(30.7亿美元),上年同期为28.2亿澳元.接受路透访问的八位分析师此前平均预估为获利29.68亿澳元.
基本获利剔除了一次性因素以及投资盈亏.
存款竞争以及融资成本升高,迫使澳洲银行业者想方设法控制开支.澳新银行2月宣布将在澳洲裁员1,000人.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。