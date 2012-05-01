(重温稿)〔中国股市〕证监会调降深沪股市交易费,以减交易成本

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透香港4月30日电---沪深证券交易所和中国证券登记结算公司周一宣布,将自6月1日起降低A股交易的收费标准,总体降幅为25%.调整后,沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087%双向收取.
此外,为了优化证券交易所收费结构,沪深证券交易所将按照上市公司股本规模,分档收取上市初费和上市年费,并对创业板公司实行减半收取.调整后的收费标准同于6月1日实施.
证监会有关负责人表示,经过这些年的发展,资本市场规模扩大,上市公司数量和股票成交量有了显着增长,交易基础设施也得到较大改善,为降低市场相关收费奠定了基础.此次降低A股交易相关收费,预计年度总额会达到约30亿元人民币,将降低市场交易成本,减轻投资者负担.
上海交易所的A股证券的交易经手费收费标准,由原按交易额0.11%收取,降为按0.087%收取;而深圳市场A股证券交易经手费现行收费标准为按交易额的0.1475%收取(其中深交所收取0.122%,中登公司收取0.0255%).现由按交易额的0.122%收取降为按0.087%收取.
此外,证监会表示,下一步,降低资讯披露成本等市场运行费用的措施也在研究之中.证监会将继续推动证券交易所和登记结算机构不断提高效率,降低成本,改善服务.
今年以来,沪综指.SSEC累计涨8.9%,而2011年全年累计则下滑21.7%.(完)
欲浏览中国证监会的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。