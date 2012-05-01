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市场报道 | 2012年 5月 2日 星期三 07:45 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月2日-5月9日****

路透5月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------4月30日当周--------------------------------

5月2日(三)

1100 美国抵押贷款指数 4月27日当周 -- 697.7

再融资指数 -- 3,715.2

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加17.7 增加20.9

1400 美国工厂订单 3月 -1.6% +1.3%

耐久财(耐用品)订单 3月修正值 -- -4.2%

扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%

扣除国防的耐久财订单 -- -4.6%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.8%

5月3日(四)

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 4月 -- 37,880

1230 美国非农生产率环比年率 第一季初值 -0.5% +0.9%

单位劳工成本 +2.8% +2.8%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月28日当周 38 38.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175

续请失业金人数(万人) 4月21日当周 331.1 331.5

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 55.5 56.0

企业活动指数 56.9 58.9

5月4日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加17.0 增加12.0

制造业就业岗位(万个) 增加2.2 增加3.7

民间就业岗位(万个) 增加17.5 增加12.1

失业率 8.2% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.2%

平均工时 34.5 34.5

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 65.0

(经季节调整) 61.0 63.5

1430 美国ECRI一周领先指标 4月27日当周 -- 124.1

----------------------------------5月7日当周--------------------------------

5月7日(一)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- +7.5%

1400 美国就业趋势指数 4月 -- 107.3

1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加100 增加87.3

5月8日(二)

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 4月 -- 92.5

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月5日当周 -- -0.3%

1215 加拿大房屋开工(万户) 4月 -- 21.56

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月5日当周 -- +2.9%

1400 美国IBD消费者信心指数 5月 -- 49.3

5月9日(三)

1100 美国抵押贷款指数 5月4日当周 -- --

再融资指数 -- --

1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.6% +0.9%

趸售销售 +0.8% +1.2% (完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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