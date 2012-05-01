美国与加拿大经济指标预测--5月2日-5月9日****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------4月30日当周--------------------------------
5月2日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月27日当周 -- 697.7
再融资指数 -- 3,715.2
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加17.7 增加20.9
1400 美国工厂订单 3月 -1.6% +1.3%
耐久财(耐用品)订单 3月修正值 -- -4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.8%
5月3日(四)
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 4月 -- 37,880
1230 美国非农生产率环比年率 第一季初值 -0.5% +0.9%
单位劳工成本 +2.8% +2.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月28日当周 38 38.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175
续请失业金人数(万人) 4月21日当周 331.1 331.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 55.5 56.0
企业活动指数 56.9 58.9
5月4日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加17.0 增加12.0
制造业就业岗位(万个) 增加2.2 增加3.7
民间就业岗位(万个) 增加17.5 增加12.1
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均工时 34.5 34.5
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 65.0
(经季节调整) 61.0 63.5
1430 美国ECRI一周领先指标 4月27日当周 -- 124.1
----------------------------------5月7日当周--------------------------------
5月7日(一)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- +7.5%
1400 美国就业趋势指数 4月 -- 107.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加100 增加87.3
5月8日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 4月 -- 92.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月5日当周 -- -0.3%
1215 加拿大房屋开工(万户) 4月 -- 21.56
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月5日当周 -- +2.9%
1400 美国IBD消费者信心指数 5月 -- 49.3
5月9日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月4日当周 -- --
再融资指数 -- --
1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.6% +0.9%
趸售销售 +0.8% +1.2% (完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。