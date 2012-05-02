〔美股业绩〕辉瑞称伺机开展中等规模并购,第一季获利优于预期

路透5月1日电---辉瑞(Pfizer)(PFE.N)执行长Ian Read表示,该公司正搜寻拥有治疗糖尿病、癌症和神经疾病等深具潜力新疗法的公司,愿意向收购对象支付40亿美元或更多资金.辉瑞公司上周同意以大约120亿美元出售旗下婴儿营养品业务.

"我对大宗并购交易不感兴趣,"Read在专访中表示,他所指的大交易类似于辉瑞2009年斥资670亿美元收购竞争对手美国制药商惠氏(Wyeth),或2003年出资600亿美元合并法玛西亚(Pharmacia).

Read说,辉瑞关注较小规模的"补强(bolt-on)"收购,规模大约相当于去年出资36亿美元购买King Pharmaceuticals,该交易旨在将后者的一系列止疼药收入囊中.

"这不是一个固定不动的数字,大概在这附近,若是一个有吸引力的资产,也有可能是这数字的数倍,"Read在专访中表示.此前辉瑞公布强劲的第一季财报,尽管来自非专利药的竞争导致抗胆固醇药Lipitor的销售深受打击.

King Pharma是全球制药业巨擘辉瑞的最近一宗大型收购案.其搜寻新举动可能会激发一轮医疗行业的并购浪潮,有四宗并购案在上月宣布.据称至少另有三家公司即将寻求转让出售--Amylin PharmaceuticalsAMLN.O、Human Genome SciencesHGSI.O和Warner Chilcott PlcWCRX.O.