〔美股业绩〕辉瑞称伺机开展中等规模并购,第一季获利优于预期

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透5月1日电---辉瑞(Pfizer)(PFE.N)执行长Ian Read表示,该公司正搜寻拥有治疗糖尿病、癌症和神经疾病等深具潜力新疗法的公司,愿意向收购对象支付40亿美元或更多资金.辉瑞公司上周同意以大约120亿美元出售旗下婴儿营养品业务.
"我对大宗并购交易不感兴趣,"Read在专访中表示,他所指的大交易类似于辉瑞2009年斥资670亿美元收购竞争对手美国制药商惠氏(Wyeth),或2003年出资600亿美元合并法玛西亚(Pharmacia).
Read说,辉瑞关注较小规模的"补强(bolt-on)"收购,规模大约相当于去年出资36亿美元购买King Pharmaceuticals,该交易旨在将后者的一系列止疼药收入囊中.
"这不是一个固定不动的数字,大概在这附近,若是一个有吸引力的资产,也有可能是这数字的数倍,"Read在专访中表示.此前辉瑞公布强劲的第一季财报,尽管来自非专利药的竞争导致抗胆固醇药Lipitor的销售深受打击.
King Pharma是全球制药业巨擘辉瑞的最近一宗大型收购案.其搜寻新举动可能会激发一轮医疗行业的并购浪潮,有四宗并购案在上月宣布.据称至少另有三家公司即将寻求转让出售--Amylin PharmaceuticalsAMLN.O、Human Genome SciencesHGSI.O和Warner Chilcott PlcWCRX.O.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。