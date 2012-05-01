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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 07:22 BJT

〔标题新闻〕墨西哥西南部接近危地马拉边境处发生6.3级地震,震源深度27.3英里--USGS

注:USGS为美国地质调查局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8G1O1O]

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