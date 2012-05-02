〔美国金融〕CME证实将从5月14日起延长CBOT谷物期货交易时间

路透芝加哥5月1日电---芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)周二证实,将在对手洲际交易所(ICE)推出竞争合约同一天,延长谷物期货交易时间.

CME称将从5月14日起延长CBOT玉米,大豆,小麦,豆粕(豆粉)和豆油期货交易时间,并延长Globex电子平台期权交易时间.这项声明证实了路透周一对CME董事会批准延长交易时间的报导.

据CME,新的电子交易时间为美国中部时间周日下午5点至周一下午4点;周一至周五,从下午6点至下午4点.

市场将继续目前的公开喊价交易时间,周一至周五从美国中部时间上午9:30至下午1:15.(完)