〔美国金融〕CME证实将从5月14日起延长CBOT谷物期货交易时间

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透芝加哥5月1日电---芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)周二证实,将在对手洲际交易所(ICE)推出竞争合约同一天,延长谷物期货交易时间.
CME称将从5月14日起延长CBOT玉米,大豆,小麦,豆粕(豆粉)和豆油期货交易时间,并延长Globex电子平台期权交易时间.这项声明证实了路透周一对CME董事会批准延长交易时间的报导.
据CME,新的电子交易时间为美国中部时间周日下午5点至周一下午4点;周一至周五,从下午6点至下午4点.
市场将继续目前的公开喊价交易时间,周一至周五从美国中部时间上午9:30至下午1:15.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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