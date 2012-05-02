奥巴马突访阿富汗,签订战略伙伴协议

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔5月2日电---美国总统奥巴马周三突访阿富汗，并与该国签订了战略协议。这次造访释放的信号表明美国正逐渐平息阿富汗战争，但是并未放弃这个国家。
奥巴马这次出访适逢本·拉登死亡一周年。他在抵达阿富汗之后旋即与阿富汗总统卡尔扎伊签署了战略伙伴协议，明确美国将在阿富汗长期发挥作用，其中包括援助和顾问工作。
这一协议或向阿富汗人保证，当大多数北约部队2014年离开后，他们不会被抛弃。
但是，奥巴马提醒驻阿美军做好准备，迎接未来更艰苦的考验。“战斗尚未结束，”他对驻扎在喀布尔以外的巴格拉姆空军基地的官兵表示。
奥巴马在讲话中提到了本·拉登。
他表示，“我们不但能够将基地组织赶出阿富汗，我们还能够慢慢地、有条不紊地消灭基地组织，一年前我们最终让本·拉登接受了正义的裁决。”
奥巴马在喀布尔与卡尔扎伊进行了会晤，他们签署了战略伙伴协议。
“通过签署这份文件，我们结束了过去的十年，并开启了未来平等关系的新时代，”卡尔扎伊在会晤后发表的声明中表示。（完）
--编译：王凤昌;发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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