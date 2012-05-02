叙利亚暴力致23人死亡,联合国谴责冲突双方

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特5月1日电---周二叙利亚两个省发生暴力事件，一个人权组织称，军队的炮击导致10名平民丧生，与反对派交火过程中12名士兵阵亡。
联合国谴责叙利亚双方破坏停火协议，称有可信报告显示，4月12日停火协议生效以来，至少已有34名儿童死亡。
总部在英国的叙利亚人权观察组织称，位于北部的Idlib省一个村庄遭到迫击炮炮击，导致一家九口丧生。
土耳其边境的活跃分子Tareq Abdelhaq称，35人受伤，一些伤员被沿着山路抬到难民营接受紧急治疗。
“一些伤员被偷渡到土耳其。他们不得不抬着伤员走山路以避过检查站。一名19岁的男子死在了路上，因伤势严重。”
叙利亚人权观察组织表示，在位于东部的Deir al-Zor省，反对派进攻导致12名士兵阵亡，军队发起反击，使用了迫击炮和重机枪，导致至少一名村民丧生，一所学校被毁。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
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--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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