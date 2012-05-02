叙利亚暴力致23人死亡,联合国谴责冲突双方

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特5月1日电---周二叙利亚两个省发生暴力事件，一个人权组织称，军队的炮击导致10名平民丧生，与反对派交火过程中12名士兵阵亡。

联合国谴责叙利亚双方破坏停火协议，称有可信报告显示，4月12日停火协议生效以来，至少已有34名儿童死亡。

总部在英国的叙利亚人权观察组织称，位于北部的Idlib省一个村庄遭到迫击炮炮击，导致一家九口丧生。

土耳其边境的活跃分子Tareq Abdelhaq称，35人受伤，一些伤员被沿着山路抬到难民营接受紧急治疗。

“一些伤员被偷渡到土耳其。他们不得不抬着伤员走山路以避过检查站。一名19岁的男子死在了路上，因伤势严重。”

叙利亚人权观察组织表示，在位于东部的Deir al-Zor省，反对派进攻导致12名士兵阵亡，军队发起反击，使用了迫击炮和重机枪，导致至少一名村民丧生，一所学校被毁。（完）