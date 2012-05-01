〔东京汇市〕日圆兑美元脱离高位,观望汇丰中国PMI数据

* 澳元整理澳洲央行降息后的大幅跌势

路透悉尼5月2日电---美元兑日圆周三在亚洲市场守住涨幅,此前因美国制造业数据乐观缓解经济放缓忧虑,而从两个半月低位反弹.与此同时,亚洲市场等候最新的中国制造业数据出炉.

美国供应管理协会(ISM)报告显示,4月制造业指数升至10个月来最高水准,减轻了近期有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将开展第三轮购债行动以提振经济的臆测.