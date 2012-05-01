〔东京汇市〕日圆兑美元脱离高位,观望汇丰中国PMI数据

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 美元兑日圆从两个半月低位反弹
* 欧元兑美元脱离一个月高位
* 汇丰中国PMI终值将于0230GMT出炉
* 澳元整理澳洲央行降息后的大幅跌势
路透悉尼5月2日电---美元兑日圆周三在亚洲市场守住涨幅,此前因美国制造业数据乐观缓解经济放缓忧虑,而从两个半月低位反弹.与此同时,亚洲市场等候最新的中国制造业数据出炉.
美国供应管理协会(ISM)报告显示,4月制造业指数升至10个月来最高水准,减轻了近期有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将开展第三轮购债行动以提振经济的臆测.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。