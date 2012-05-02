〔全球棉花〕中国本年度进口将占全球一半多,库存将增逾一倍--ICAC

* 中国2011/12年度棉花库存将增长一倍以上

* 2012/13年度全球棉花库存若增长9%,将打压棉价

路透5月1日电---国际棉花咨询委员会(ICAC)周二表示,中国2011/12年度棉花进口将占到全球的一半以上,推动当年的世界棉花贸易量增长13%.

ICAC秘书处在月度报告中称,由于进口增加,中国2011/12年度棉花库存将增长逾一倍,达到500万吨,从印度,巴西和澳洲的进口也有可能达到纪录高点.

ICAC称,同期美国棉花出口将下降21%.

2012/13年度棉花种植面积和全球棉花产量料双双下降,因同期中国棉花产量料减少13%.印度,巴基斯坦,巴西和土耳其的产量也可能下降,但美国料增长11%.

若2012/13年度全球棉花库存一如预期上升9%,将打压全年国际棉花价格,但ICAC认为,价格会下降多少,取决于中国增加的棉花库存的用途.

全球棉花供给

10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13

(百万吨) (较1月变化,百万吨)

产出 25.103 27.098 25.25 0.001 0.134 -0.22

消费 24.579 23.224 24.05 0.084 0.086 0.09

进口 7.667 8.649 8.27 -0.031 0.285 -0.07

出口 7.617 8.649 8.27 -0.030 0.285 -0.07

期末库存 9.218 13.092 14.29 -0.084 -0.036 -0.34(完)