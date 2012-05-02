〔全球棉花〕中国本年度进口将占全球一半多,库存将增逾一倍--ICAC

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
* 中国2011/12年度棉花库存将增长一倍以上
* 2012/13年度全球棉花库存若增长9%,将打压棉价
路透5月1日电---国际棉花咨询委员会(ICAC)周二表示,中国2011/12年度棉花进口将占到全球的一半以上,推动当年的世界棉花贸易量增长13%.
ICAC秘书处在月度报告中称,由于进口增加,中国2011/12年度棉花库存将增长逾一倍,达到500万吨,从印度,巴西和澳洲的进口也有可能达到纪录高点.
ICAC称,同期美国棉花出口将下降21%.
2012/13年度棉花种植面积和全球棉花产量料双双下降,因同期中国棉花产量料减少13%.印度,巴基斯坦,巴西和土耳其的产量也可能下降,但美国料增长11%.
若2012/13年度全球棉花库存一如预期上升9%,将打压全年国际棉花价格,但ICAC认为,价格会下降多少,取决于中国增加的棉花库存的用途.
全球棉花供给
10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13
(百万吨) (较1月变化,百万吨)
产出 25.103 27.098 25.25 0.001 0.134 -0.22
消费 24.579 23.224 24.05 0.084 0.086 0.09
进口 7.667 8.649 8.27 -0.031 0.285 -0.07
出口 7.617 8.649 8.27 -0.030 0.285 -0.07
期末库存 9.218 13.092 14.29 -0.084 -0.036 -0.34(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。