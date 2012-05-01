〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,市场等待USDA下周公布的供需报告

路透纽约5月1日电---美国棉花期货周二小幅收涨,因投机客在上日市场下跌后逢低买入,但分析师称美国农业部(USDA)下次供/需报告公布前,价格波动预计仍将陷入迟滞状态.

"今天情况有所好转,"经纪机构Keith Brown and Co的Keith Brown表示,他指出上日市场因印度料取消出口限制而大跌.