〔中国保险〕交强险向外资保险公司开放,新条例自5月1日起施行

路透上海5月2日电---中国政府网近日刊登公告称,国务院已修改机动车交通事故责任强制保险条例,交强险将向外资保险公司开放.新条例自5月1日起施行.

交强险条例的第五条第一款由原来的"中资保险公司经保监会批准,可以从事机动车交通事故责任强制保险业务"修改为"保险公司经保监会批准,可以从事机动车交通事故责任强制保险业务."

目前车险业务占财险公司总业务规模的70%,由于交强险与商业车险捆绑销售,开放交强险将助推外资保险公司的财险业务.

国内媒体引述业内人士称,交强险对外开放后,短期内对中资保险公司的冲击有限.因为产险的销售主要看渠道和网络,而外资保险公司的网点较少,网点布局很难在短时间内快速增加.不过外资的加盟,有望为中国车险消费者带来更好的车险理赔服务.

由于中国加入世贸组织(WTO)时未承诺允许外资公司经营强制保险业务,外资公司一直未能涉足交强险业务,致使其规模无法扩大.去年20多家外资财险公司保费收入为52.11亿元,占国内全部财险公司保费收入的1%.(完)