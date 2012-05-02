〔中国保险〕交强险向外资保险公司开放,新条例自5月1日起施行

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透上海5月2日电---中国政府网近日刊登公告称,国务院已修改机动车交通事故责任强制保险条例,交强险将向外资保险公司开放.新条例自5月1日起施行.
交强险条例的第五条第一款由原来的"中资保险公司经保监会批准,可以从事机动车交通事故责任强制保险业务"修改为"保险公司经保监会批准,可以从事机动车交通事故责任强制保险业务."
目前车险业务占财险公司总业务规模的70%,由于交强险与商业车险捆绑销售,开放交强险将助推外资保险公司的财险业务.
国内媒体引述业内人士称,交强险对外开放后,短期内对中资保险公司的冲击有限.因为产险的销售主要看渠道和网络,而外资保险公司的网点较少,网点布局很难在短时间内快速增加.不过外资的加盟,有望为中国车险消费者带来更好的车险理赔服务.
由于中国加入世贸组织(WTO)时未承诺允许外资公司经营强制保险业务,外资公司一直未能涉足交强险业务,致使其规模无法扩大.去年20多家外资财险公司保费收入为52.11亿元,占国内全部财险公司保费收入的1%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。