〔美国个股〕美银计划削减约300个投行业务岗位,以控制成本

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透5月1日电---消息人士周二称,美国银行(BAC.N)计划裁减300个投行和资本市场部门的岗位,该公司正在努力控制成本,抵消收入增长疲软的影响.
此次行动远不像该行在零售银行等部门裁员那样令人震惊.华尔街机构最近普遍考虑裁员.
美银还让初级银行家与更多的公司进行业务联系.消息人士称,这可能导致进一步裁员.美银以资产计在美国银行中排名第二.
消息人士称,对初级银行家所做的调整是美银去年推出的"新美银计划(Project New BAC)"的一部分.该计划第一阶段目标是未来几年在消费和技术部门裁掉30,000职位,每年削减50亿美元费用.计划第二阶段涉及投行业务,销售和交易,商业银行和财富管理,预计在5月完成.
美银拒绝对计划的第二阶段进行评论,公司高管曾表示第二阶段裁员节支的力度会小于第一阶段,因涉及的部门规模较小而效率较高.(完)
--编译 王丽鑫;审校 郑茵
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。