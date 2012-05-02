〔美国个股〕美银计划削减约300个投行业务岗位,以控制成本

路透5月1日电---消息人士周二称,美国银行(BAC.N)计划裁减300个投行和资本市场部门的岗位,该公司正在努力控制成本,抵消收入增长疲软的影响.

此次行动远不像该行在零售银行等部门裁员那样令人震惊.华尔街机构最近普遍考虑裁员.

美银还让初级银行家与更多的公司进行业务联系.消息人士称,这可能导致进一步裁员.美银以资产计在美国银行中排名第二.

消息人士称,对初级银行家所做的调整是美银去年推出的"新美银计划(Project New BAC)"的一部分.该计划第一阶段目标是未来几年在消费和技术部门裁掉30,000职位,每年削减50亿美元费用.计划第二阶段涉及投行业务,销售和交易,商业银行和财富管理,预计在5月完成.

美银拒绝对计划的第二阶段进行评论,公司高管曾表示第二阶段裁员节支的力度会小于第一阶段,因涉及的部门规模较小而效率较高.(完)