〔中国基金〕两只沪深300ETF首募合计超500亿元,将为蓝筹股"撑腰"

路透上海5月2日电---中国首批跨市场交易所交易基金(ETF)--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF于4月底结束募集,初步统计,两只基金首募规模合计将超500亿元人民币,稍后基金将开始建仓,有助于多数为蓝筹股的沪深300指数权重股的近期表现.

另外,华泰柏瑞正在发行的沪深300ETF联接基金,以及嘉实基金计划将管理的嘉实沪深300指数基金(LOF)转型为沪深300ETF联接基金,都将壮大沪深300ETF的规模.业内人士此前曾估计,未来沪深300ETF的规模将超过千亿元.

来自华泰柏瑞基金公司方面的信息,4月26日结束发行的华泰柏瑞沪深300ETF,募集规模超过329亿元,成为中国A股有史以来募集规模最大的被动型基金,亦超越目前最大股票型基金的规模.

另据一位了解内情的人士透露,嘉实沪深300ETF的首募规模在200亿元左右.

嘉实基金管理公司管理的嘉实沪深300指数基金(LOF)有计划转型为嘉实沪深300ETF的联接基金,若转型成功,嘉实沪深300LOF将为嘉实沪深300ETF贡献逾200亿元的规模,后者有望成为国内最大的指数基金.

而华泰柏瑞基金正在发行的华泰柏瑞沪深300ETF联接基金,亦有望为其沪深300ETF的规模"添砖加瓦".该联接基金90%以上资产将投资于T+0版华泰柏瑞沪深300ETF.

华泰柏瑞沪深300ETF联接基金将通过沪深300股指期货的做多或做空,跟紧牛市或对冲部分系统性风险.业内人士指出,如华泰柏瑞沪深300ETF将来成为融资融券标的,且未来转融通开出后,该联接基金有望成为华泰柏瑞沪深300ETF的主要融出方之一,从而为该基金带来另一块较为稳定的收益.

中国金融期货交易所此前推出的国内首只金融期货产品--沪深300指数期货<0#CIF:>目前交投已相当活跃,去年单边交易总量达43.8万亿元人民币.而沪深300ETF的成立,将有助于投资者随时进行期现套利等操作.(完)