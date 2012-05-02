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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 08:15 BJT

〔日本股市〕从两个半月收盘低位反弹,因美国制造业数据强于预期

路透东京5月2日电---日股日经指数周三盘初从上日的两个半月收盘低位反弹,因美国制造业数据强于预期,缓解对该国经济放缓的担忧.

日经指数.N225上涨0.5%,至9,393.95点,仍低于接近9,476点的75日移动均值.

东证股价指数.TOPX上涨0.5%,报793.62点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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