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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 08:15 BJT

《中国报摘》--金融时报5月2日

* 头版头条:

--特别报导文章称,要提高担保机构支持中小微企业的能力,就必须发挥再担保机构增信、分险的功能,江苏再担保公司探索出一个可资借鉴的再担保"江苏模式".

* 其他:

--中国银监会近日部署深入推进银行业不合理收费专项治理,对金融机构3月1日以后仍然附加不合理贷款条件、4月1日以后仍然收取不合理费用的,严格依法依规启动处罚问责程序.

--中国国家土地督察公告称,2011年国家土地督察机构查处各地土地违规抵押融资贷款行为,涉及面积10.47万亩,贷款总额557.98亿元人民币.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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