〔中菲关系〕菲方关于中国渔政船"吓唬"菲船说法纯属臆造--中国外交部

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透北京5月2日电---中国外交部发言人刘为民称,菲律宾方面所谓中国渔政船"吓唬"菲方船只的说法纯属主观臆造.
上周日有记者向中国外交部发言人提问称,据报导,菲律宾外交部发言人称,28日,中国渔政310船返回黄岩岛海域,掀起巨浪"吓唬"菲方船只.中方对此有何评论?
新华援引刘为民在回答记者提问时表示,据向有关部门核实,28日晨,中国渔政310船在黄岩岛海域依法执行公务,菲方关于中国渔政船"吓唬"菲方船只的说法,纯属主观臆造.
刘为民称,"黄岩岛是中国固有领土,我们希望菲方不要继续制造事端,使事态更加复杂."(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。