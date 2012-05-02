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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 08:33 BJT

〔中菲关系〕菲方关于中国渔政船"吓唬"菲船说法纯属臆造--中国外交部

路透北京5月2日电---中国外交部发言人刘为民称,菲律宾方面所谓中国渔政船"吓唬"菲方船只的说法纯属主观臆造.

上周日有记者向中国外交部发言人提问称,据报导,菲律宾外交部发言人称,28日,中国渔政310船返回黄岩岛海域,掀起巨浪"吓唬"菲方船只.中方对此有何评论?

新华援引刘为民在回答记者提问时表示,据向有关部门核实,28日晨,中国渔政310船在黄岩岛海域依法执行公务,菲方关于中国渔政船"吓唬"菲方船只的说法,纯属主观臆造.

刘为民称,"黄岩岛是中国固有领土,我们希望菲方不要继续制造事端,使事态更加复杂."(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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