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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 08:20 BJT

〔韩国股市〕高开,因美国制造业数据安抚经济成长担忧

路透首尔5月2日电---韩国股市周三开盘走高,得益于美国制造业数据超越预期,缓解了近期有关美国经济或许正失去动能的忧虑.

建造商股票在盘初领涨,现代建设(000720.KS)扬升3.5%,大林产业(000210.KS)上涨2.9%.

0002GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.65%,至1,994.96点.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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