《新兴市场重要经济事件预告》--5月2日-5月9日

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月2日(三)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
华盛顿--世界银行行长佐利克在InterAction年会发表演讲.(1630)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行理事会会议,商讨货币政策议题.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表通胀报告.
5月3日(四)
西班牙巴塞罗纳--欧洲央行管委会会议(0700),随后公布利率决定(1145)和举行记者会(1230).
北京--中美战略与经济对话(至5月4日).
开罗--埃及央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议.预计发表声明(1100),随后举行新闻发布会(1230).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
基希纳乌--摩尔多瓦央行公布通胀报告.
汤加努库阿洛法--非洲、加勒比和太平洋国家集团(ACP)贸易部长会议(至5月4日).
5月4日(五)
北京--美中战略与经济对话.(最后一日)
5月7日(一)
暂无重要经济事件.
5月8日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至5月9日).
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决策的货币会议.
5月9日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).
亚的斯亚贝巴--2012年世界经济论坛非洲会议(至5月11日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。