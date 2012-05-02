《中国报摘》--其他报纸重要消息5月2日(I)

**上海证券报**

--截至4月28日,中国沪深两市所有上市公司如期披露2011年年报或年报数据.在复杂的宏观经济环境下,2011年上市公司整体业绩受到明显影响,归属于母公司股东净利润同比增长约12%,较上年超过30%的增幅明显下滑.同时,上市公司一季度业绩也全部亮相,尽管净利润同比下滑0.4%,但环比呈现明显增长.

**人民日报**

--深交所统计信息显示,按新退市制度征求意见稿提出的标准匡算,17家深市公司站在退市边缘,其中深市主板公司最近两年净资产为负的共15家,最近四年营业收入低于1,000万元人民币的公司为四家,其中有两家同时符合两项条件.

--中国与委内瑞拉共同出资建设广东石化2,000万吨/年重质油加工项目近日在广东省揭阳市开工,该石化项目总投资586.11亿元.

**第一财经日报**

--据链家地产市场研究部统计,前4个月,包括北京、上海、广州等全国20个重点城市的土地市场共计成交1,201块,累计土地出让金为1,443亿元人民币,同比大幅缩水44.5%.

--2011年中国信托业信托资产规模同比增长58%,不少信托公司净利润增长都在80%以上.一季度上市信托公司净利润增长喜忧参半,但其利息收入同比均出现大幅增长,增幅大部分超过200%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/邵晓忆; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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