《中国报摘》--其他报纸重要消息5月2日(I)

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
**上海证券报**
--截至4月28日,中国沪深两市所有上市公司如期披露2011年年报或年报数据.在复杂的宏观经济环境下,2011年上市公司整体业绩受到明显影响,归属于母公司股东净利润同比增长约12%,较上年超过30%的增幅明显下滑.同时,上市公司一季度业绩也全部亮相,尽管净利润同比下滑0.4%,但环比呈现明显增长.
**人民日报**
--深交所统计信息显示,按新退市制度征求意见稿提出的标准匡算,17家深市公司站在退市边缘,其中深市主板公司最近两年净资产为负的共15家,最近四年营业收入低于1,000万元人民币的公司为四家,其中有两家同时符合两项条件.
--中国与委内瑞拉共同出资建设广东石化2,000万吨/年重质油加工项目近日在广东省揭阳市开工,该石化项目总投资586.11亿元.
**第一财经日报**
--据链家地产市场研究部统计,前4个月,包括北京、上海、广州等全国20个重点城市的土地市场共计成交1,201块,累计土地出让金为1,443亿元人民币,同比大幅缩水44.5%.
--2011年中国信托业信托资产规模同比增长58%,不少信托公司净利润增长都在80%以上.一季度上市信托公司净利润增长喜忧参半,但其利息收入同比均出现大幅增长,增幅大部分超过200%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/邵晓忆; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。