〔全球金市〕金价连跌三个月或能为重拾涨势奠定基础

路透伦敦5月1日电---金价已经整整连跌了三个月,金市进入长达12年的牛市之前就曾出现过类似跌势,而去年推动金价上涨的正面因素仍然存在,这波低潮也许能成为金价再次上涨的基础.

对欧元区局势稳定和美国疲弱经济增长能否持续的疑虑,将有助于提醒投资者,别忘了黄金的投资防御特点,而且从技术面来看金价看起来仍受到支撑.

表面看,金价似乎还未展露涨势重现的势头.金价XAU=现报每盎司1,660美元,4月的波动区间为去年6月以来最窄,

在2月、3月和4月连续下跌后,金价较1月末水准跌逾4%,反映出金币出售减少,以及黄金上市交易基金(ETF)持金量下降.

投资者对黄金的热情减退,是因为经济背景更加稳定,促使他们增持股票等高风险资产.

不过,这么长时间的持续下跌并不常见.

在截至2000年5月的那三个月之后,金价就从未出现过连跌三个月的走势,当时金价开始上扬,从约250美元一路涨至去年的近2,000美元.

纵观整个大宗商品市场,可看到这一资产类别的走势困顿.汤森路透-Jefferies商品研究局.CRB全球商品指数4月触及2011年12月以来最低,投资者在等待全球最大的原材料消费国--中国的需求情况明朗化.

不过一些研究历史价格走势,以判断未来走向的分析师称,黄金看起来仍可能重拾涨势.

"尽管金价近几个月一直在盘整,但只要长期趋势支撑存在,我不认为这构成什么挑战,"法国兴业银行技术分析师Stephanie Aymes称."在我看来上涨趋势保持完好."

Aymes称,只有金价月线收于每盎司1,600美元下方,这样的上涨趋势才会被打破.

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浏览金价历史盘整走势,请点击(link.reuters.com/cev87s).

浏览2012年各类资产回报率,请点击(link.reuters.com/muc46s)

浏览2012年大宗商品回报率,请点击(link.reuters.com/faz36s).

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**央行购金**

这样的乐观情绪与其他全球趋势形成鲜明对比.

全球最大的黄金买家--印度今年迄今大部分时间的买兴迟滞,上周迎来的Akshaya Tritiya节日原本应是印度购金最活络的时期之一,也未见黄金销量大幅增加.

尽管目前遇到一些不利因素,但基本面仍显示金价可能再次上涨,这在公共部门或央行层面有所反映,一些新兴市场的央行是黄金的净买家.

"民间部门在削减黄金敞口,而公共部门--央行则大幅增加购买黄金,"德意志银行分析师Michael Lewis称.

今年迄今公共部门的购金量达到65.2吨,墨西哥,俄罗斯和哈萨克斯坦均在买家之列.

展望未来,去年推动金价升向每盎司2,000美元,反映全球经济疲软的因素再次浮现.

美国仍有可能出台进一步的刺激性货币措施,上周美国公布的经济增长数据疲于预期就支撑了这一看法.

欧元区债务危机也鲜有获得解决的迹象.尽管由于欧元兑美元承受跌压,今年以来欧债危机的影响一直利空金价,但危机若进一步恶化,可能引发更多黄金买盘,以对冲欧元大幅波动的风险.

"最可能推动金价进一步上涨的因素将是欧元区危机进入更危险的新阶段,"Capital Economics的经济分析师Julian Jessop称.

"这一情形也许并不一定利好金价,但上涨动力肯定会占据上风."

在这些因素推动金价上涨之前,超低利率和央行买盘将支撑金价稳稳站在每盎司1,650美元上方.

法国兴业银行的分析师Aymes指出,金价在2008年也曾出现过长达八个月的类似盘整走势,之后回升,突破每盎司1,000美元.

这波涨势推动金价在其后的两年间上扬超过60%.(完)