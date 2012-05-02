〔中国金融〕2011年查处土地违规抵押融资贷款近578亿元--国土资源部

路透北京5月2日电---中国国土资源部近日发布国家土地督察公告称,2011年共查处土地违规抵押融资贷款近578亿元人民币,涉及面积10.47万亩.

国土资源部在其网站发布公告并称,2010年、2011年例行督察发现21个城市存在土地违规抵押融资贷款746.76亿元,该问题已向银监会通报情况.

公告并称,2011年督察并发现28个城市中有730个项目存在非法批地问题,涉及面积4.38万亩;43个城市918个项目存在土地闲置,涉及面积8.84万亩,及违规占用基本农田、征地补偿安置落实不到位等共八方面问题.

国土资源部今年1月曾表示,一些地方政府融资平台违规利用土地抵押贷款,存在较大债务和金融风险.而一些地方政府执行中央宏观调控政策不到位,违反土地供应政策供地用地.(完)

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