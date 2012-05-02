〔中国金融〕2011年查处土地违规抵押融资贷款近578亿元--国土资源部

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透北京5月2日电---中国国土资源部近日发布国家土地督察公告称,2011年共查处土地违规抵押融资贷款近578亿元人民币,涉及面积10.47万亩.
国土资源部在其网站发布公告并称,2010年、2011年例行督察发现21个城市存在土地违规抵押融资贷款746.76亿元,该问题已向银监会通报情况.
公告并称,2011年督察并发现28个城市中有730个项目存在非法批地问题,涉及面积4.38万亩;43个城市918个项目存在土地闲置,涉及面积8.84万亩,及违规占用基本农田、征地补偿安置落实不到位等共八方面问题.
国土资源部今年1月曾表示,一些地方政府融资平台违规利用土地抵押贷款,存在较大债务和金融风险.而一些地方政府执行中央宏观调控政策不到位,违反土地供应政策供地用地.(完)
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--发稿 李然; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。