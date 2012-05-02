〔中国金融〕4月信贷规模环比料锐减,宽松政策或提前到来--报载

路透上海5月2日电---中国证券报周三报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.

报导称,截至4月25日,工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等四大国有银行当月新增信贷仅1,017亿元人民币,信贷投放速度较3月明显放缓;而前两周,四大行人民币存款流失逾1万亿元,流失严重.

中国金融机构新增信贷和存款3月突涨.其中当月新增信贷1.01万亿,新增存款2.95万亿元.此前两月新增信贷分别为7,381亿元和7,107亿元,存款变化分别为减少8,000亿和增加1.6万亿.

对于4月新增信贷的下降,某城商行人士认为,主因应是信贷控制.就其所在机构而言,"3月额度一给就是8亿元,但4月的信贷盘子砍了一半,导致很多计划中的项目资金无法发放."

同时,实体经济增长放缓出现的信贷需求下降也是导致4月信贷增速回落的重要原因.一银行人士表示,从3月短贷和票据融资增长较快可以看出,3月信贷飙升存在"水分",真正进入实体经济的中长期贷款增长并不多,企业信贷资金需求同比明显放缓.

另外,二季度初存款大量减少,存贷比约束限制了银行的放贷能力.不过监管人士指出,存款并不是影响贷款的直接原因.因目前股份制银行整体的存贷比较高,存款流出对股份制银行的影响较大,但国有大型银行和城商行目前存贷比并不高,这两类机构的信贷规模增长还是受信贷额度管理.

在对今年货币政策可能"定向宽松"预期下,中国央行今年以来仅下调过一次存款准备金率,但外汇占款等呈下降趋势,以及公开市场到期资金规模较少等因素,仍令市场对央行再降准补充市场流动性仍有预期.

此前路透调查显示,虽然中国央行迟迟未有行动,令期盼调降存准已久的投资者感到失望,但这却无碍存准未来继续担纲货币政策调控的"主角".最新路透调查显示,年内中国央行料继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.[ID:nSB1495952](完)