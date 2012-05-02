〔中国股市〕沪综指开盘上涨1%,受五一假期间多重利好因素提振

路透北京5月2日电---中国股市沪综指周三开盘上涨1%,受五一假期间多重利好因素提振,包括证监会宣布自6月起调降深沪股市交易费用,4月宏观经济先行指标官方PMI回升至一年新高,及期间美股上涨且道指收在逾四年的最高水平等.

沪综指.SSEC开盘报2,421.082点,涨24.766点,或1.03%.沪综指4月累计上涨5.9%,但上周陷入高位盘整走势.

因五一公共假日,中国金融市场本周一和周二休市两天.

期间沪深证券交易所和中国证券登记结算公司宣布,将自6月1日起降低A股交易的收费标准,总体降幅为25%.调整后,沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087%双向收取.[ID:nSB1521670]

中国4月官方制造业采购经理指数PMI连续第五个月回升,至一年新高,显示经济增长继续趋稳向好.但新订单指数回落表明需求仍低迷,或拖慢经济进一步回升步伐.[ID:nSB1521824]

美国股市周二收高,道指收在逾四年的最高水平,因美国4月制造业扩张速度较预期快,缓和了对经济复苏放缓的忧虑.[ID:nSB1521478]

而受沪深主板中小板退市新规出炉影响,周三沪深两市ST板块全线下跌且跌幅居首.

沪深300指数5月合约CIFK2早盘初段报2,664.6点,上涨0.93%,成交量为17,394手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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