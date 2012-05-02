〔中国证券〕新股发行新规落地,有效期内发行人可自行选择发行时间窗口

路透上海5月2日电---中国证券监管部门近来持续推进的新股发行制度改革初告段落.证监会日前下发通知称,明确发行人及其主承销商,可以在核准批文有效期内自主选择发行时间窗口;另外,若新股定价超过相关规定,亦需补充信息披露等.

在正式发布《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》同时,证监会有关负责人表示,与征求意见稿相比,正式通知除明确发行时间外,还进一步明确在发行价格市盈率高于同行业上市公司平均市盈率25%情形下,发行人需要补充披露信息的内容及程序.以及对违法违规行为的处罚措施等.

在原来的新股发行体制下,首次公开发行(IPO)企业在新股发行获准后,一般由监管部门来安排、指导具体发行时间.

就市场关心的新股发行定价问题,该负责人称,新股发行体制改革的方向是更加市场化.出台上述"25%规则",目的不在于管制价格,而是强化信息披露和风险揭示,让投资者有更多的时间分析、消化信息,理性投资.同时将逐步改变盲目打新炒新的市场特征.

具体来说,"25%规则"是触发进一步披露信息的机制,发行人因此要增加信息披露的内容,增强风险揭示.市场各方仍然可以选择相对较高的发行价格,因此"25%规则"是补充信息披露的触发点,而非定价天花板.

另外,二级市场行业平均市盈率是一个参考性指标.在适用"25%规则"时会有灵活性.既要考虑不同类型企业不同的定价和估值方法,也不会把"25%规则"绝对化.

原建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清履新证监会主席一职以来,在新股发行,以及市场监管方面动作频频.证监会于3月末就新股发行体制改革问题向社会公开征集意见.在新股询价、定价、流通股数量、"炒新"等方面做出了新的规定.征求意见期为4月2日至4月18日.是次(4月28日)下发的新规定,自发布之日起实施.(完)