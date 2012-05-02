〔中国证券〕新股发行新规落地,有效期内发行人可自行选择发行时间窗口

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透上海5月2日电---中国证券监管部门近来持续推进的新股发行制度改革初告段落.证监会日前下发通知称,明确发行人及其主承销商,可以在核准批文有效期内自主选择发行时间窗口;另外,若新股定价超过相关规定,亦需补充信息披露等.
在正式发布《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》同时,证监会有关负责人表示,与征求意见稿相比,正式通知除明确发行时间外,还进一步明确在发行价格市盈率高于同行业上市公司平均市盈率25%情形下,发行人需要补充披露信息的内容及程序.以及对违法违规行为的处罚措施等.
在原来的新股发行体制下,首次公开发行(IPO)企业在新股发行获准后,一般由监管部门来安排、指导具体发行时间.
就市场关心的新股发行定价问题,该负责人称,新股发行体制改革的方向是更加市场化.出台上述"25%规则",目的不在于管制价格,而是强化信息披露和风险揭示,让投资者有更多的时间分析、消化信息,理性投资.同时将逐步改变盲目打新炒新的市场特征.
具体来说,"25%规则"是触发进一步披露信息的机制,发行人因此要增加信息披露的内容,增强风险揭示.市场各方仍然可以选择相对较高的发行价格,因此"25%规则"是补充信息披露的触发点,而非定价天花板.
另外,二级市场行业平均市盈率是一个参考性指标.在适用"25%规则"时会有灵活性.既要考虑不同类型企业不同的定价和估值方法,也不会把"25%规则"绝对化.
原建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清履新证监会主席一职以来,在新股发行,以及市场监管方面动作频频.证监会于3月末就新股发行体制改革问题向社会公开征集意见.在新股询价、定价、流通股数量、"炒新"等方面做出了新的规定.征求意见期为4月2日至4月18日.是次(4月28日)下发的新规定,自发布之日起实施.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。