美日韩等国呼吁扩大对朝鲜企业制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国5月1日电---多位驻联合国外交官员周二表示，由于朝鲜近期发射火箭，美国、欧盟、韩国和日本向联合国安理会制裁委员会提交一份约涉及40家朝鲜企业的备选黑名单。

上述要求匿名的外交官对路透表示，中国只同意将其中两家企业列入黑名单，美国及其盟友则认为该数量过少。

一名资深外交官对路透表示：“美国、欧盟、日本和韩国共同提交一份涉及约40家朝鲜企业的名单供朝鲜制裁委员会裁定。挑战依然来自中国。”

多位外交官表示，美国正继续向中国施压，以使更多朝鲜企业受到制裁。

联合国朝鲜制裁委员会又被称为“1718委员会”。1718号决议是朝鲜进行首次核试验后，联合国针对朝鲜通过的第一个制裁决议。

安理会上月通过“主席声明”强烈谴责朝鲜4月13日的火箭发射，呼吁扩大制裁名单，警告称，如果朝鲜再次进行导弹发射或举行核试验将面临进一步后果。

目前尚无法立即得知安理会将把哪些公司列入黑名单。（完）