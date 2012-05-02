美日韩等国呼吁扩大对朝鲜企业制裁

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国5月1日电---多位驻联合国外交官员周二表示，由于朝鲜近期发射火箭，美国、欧盟、韩国和日本向联合国安理会制裁委员会提交一份约涉及40家朝鲜企业的备选黑名单。
上述要求匿名的外交官对路透表示，中国只同意将其中两家企业列入黑名单，美国及其盟友则认为该数量过少。
一名资深外交官对路透表示：“美国、欧盟、日本和韩国共同提交一份涉及约40家朝鲜企业的名单供朝鲜制裁委员会裁定。挑战依然来自中国。”
多位外交官表示，美国正继续向中国施压，以使更多朝鲜企业受到制裁。
联合国朝鲜制裁委员会又被称为“1718委员会”。1718号决议是朝鲜进行首次核试验后，联合国针对朝鲜通过的第一个制裁决议。
安理会上月通过“主席声明”强烈谴责朝鲜4月13日的火箭发射，呼吁扩大制裁名单，警告称，如果朝鲜再次进行导弹发射或举行核试验将面临进一步后果。
目前尚无法立即得知安理会将把哪些公司列入黑名单。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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