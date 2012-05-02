《Campbell专栏》南北苏丹冲突危及原油供给,中国微微转向多边能源政策

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell 编译 洪曦/肖群英

路透纽约5月1日电---南北苏丹爆发冲突,使得两国大部分原油生产活动陷入瘫痪.此时此刻,有迹象显示中国的海外能源政策正微妙地向着多边政策试探性转变.

长久以来,尽管面临西方指责,中国政府还是坚决通过投资与外交支持手段来加强控制原油供给,苏丹正是这种决心的一个缩影.

中国国有企业--中国石油天然气集团公司投资了超过100亿美元,帮助苏丹发展石油工业,使这个西方眼中的"流氓国家"成为东非最重要的产油国.

去年南苏丹宣布独立后,延绵数十年的内战本该告终,但石油收入分配问题却让南北苏丹的冲突愈演愈烈.

两国石油日产量达50万桶,去年合计占中国原油进口量的5%.

在伊朗与西方国家摩擦日益恶化之际,失去苏丹大部分原油供应,彰显中国暴露在原油市场突发异常的风险之下.

因此,中国讨论与美国合作找出解决冲突的办法,就显得颇为重要.

诚然,中国政府仍不情愿(向苏丹和南苏丹)施加经济制裁和其他高压外交手段.该国预计也将保护对两国的重要投资.

从2008年开始,中国对苏丹的政策就已经发生缓慢转变.

不过,如果要中国与美国展开合作(这在几年前是不可想象的),两国还需在能源政策上有更深层次的相互理解.

举例来说,中国必须能感觉到,美国无意推翻其在苏丹石油产业的重要地位.

**花钱买不到所好(或石油)**

近年来中国大张旗鼓地探寻石油资源引发一些西方集团的警觉,因中国国有企业大肆攫取油田份额以期获得石油供应.

此举激起了(西方的)猜疑和强烈反应,尤其是在美国国会,其对中国能源政策的抵制,协助阻止了2005年中国海洋石油公司(CNOOC)对美国石油企业优尼科(Unocal)的收购.

这些批评触犯了中国的敏感神经,因其中带有一些伪善和保护主义色彩,而西方国家也有对外投资以攫取资源的历史.

然而,中国或许将看到在能源领域开展金钱外交的局限性,正如西方得到的教训:国家主权几乎总是高于资本投资.

Philip Andrews-Speed和Roland Dannreuther在去年出版的专题著作"中国,石油和全球政局"中指出,中国政府正慢慢摒弃海外石油政策的"战略"方式,转而青睐更多边的方式,因"战略"方式的局限性变得愈加明显.

两位研究学者认为,中国领导层正日渐意识到,一旦发生危机,长期供应协议、优惠贷款以及甚至外国油田的权益性股份,这一切或许都无法确保获得石油供应.

与名声狼藉的政权外交接触也可能损及中国的更广泛利益,尤其是在中国努力在世界舞台扮演更大角色之际.

Andrews-Speed和Dannreuther指出,中国甚至逐渐认识到,实力强大的国有石油公司的既得利益,不一定总会和国家的整体利益保持一致.

这并不是说,中国将抓紧加入国际能源署(IEA),或者甚至准备与西方一道公开敦促石油输出国组织(OPEC)成员国增加产量和降低油价.

也并不表明,中国准备在伊朗问题上采取更具西方色彩的政策.

但这的确说明,(他们)日益意识到西方和中国在石油政策上有共同利益,特别是在美国本土的产量上升而需求持续下滑,令中国或许很快成为世界最大石油进口国之际.

中国已经是美国页岩油气行业的资金供给方,这应该表明,投资未必是零和游戏,要把一方排挤出去.

若全球准备大举投资于新能源基础设施,并满足全球需求以维持经济成长,中国的资本资源将大有用武之地.

世界两大能源消费国--美国和中国日益认识到,他们可以携手合作以谋求共同利益,这只会是一件好事.(完)