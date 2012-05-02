〔路透调查〕美国4月就业增长料反弹,非农就业岗位料增17万个

* 4月非农就业岗位料增加17万个

* 失业率料维持在8.2%不变

* 平均时薪料上升0.2%

* 数据将于周五1230GMT公布

路透华盛顿5月1日电---美国雇主招聘活动或将于4月回暖,从而缓解对经济疲软的忧虑.

路透调查显示,4月非农就业岗位料增加17万个,3月为增加12万个.失业率料维持在8.2%的三年低点.

道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine表示:"这将缓和对经济滑坡的担忧."

企业招聘活动回升,将给美国总统奥巴马在11月大选前减轻一些压力,也会使美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步支撑经济的可能性下降.美联储主席贝南克上周称,目前货币政策"基本妥当",即便美联储会在经济趋软时果断推出新一轮购债举措.

华尔街分析师认为,这暗示美联储推出第三轮量化宽松政策的可能性微乎其微.

Brown Brothers Harriman外汇策略师Marc Chandler称:"第三轮量化宽松的门槛非常高."

分析师预计企业招聘活动将回升,因认为3月数据基本上属于异常情况,并非暗示经济情况疲软.他们认为,年初天气适宜让雇主招聘活动偏早,以至于3月情况不如以往.

分析师认为,天气因素带来的影响目前已基本消除.对4月就业增幅的预估仅略低于之前六个月的均值.

但即便其它经济领域近期表现相对强劲,支撑了招聘活动回升的可能,3月就业数据已经给前景投下阴影.

**零售和建筑**

本周公布的制造业数据帮助缓解了经济在第二季伊始失去动能的担忧.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业采购经理人指数(PMI)升至10个月高位.

其中的就业分项指数升至去年6月以来最高,预示周五公布的非农就业报告可能情况不错.

非农就业报告料显示,4月民间部门新增17.5万个就业岗位,制造业就业料再次强劲增长.

公共部门就业岗位料在八个月里第七次下滑,因州及地方政府资金不足,不过下降速度正在放缓.

平均时薪料增长0.2%,每周工时料持稳在34.5个小时.

建筑业和零售行业的就业增幅将受到密切关注,寻找是否有天气因素给整体就业增长状况蒙上阴霾的蛛丝马迹.

零售和建筑业招聘活动冬季刚开始强劲增长后,在2月和3月都大幅下滑,若4月表现有所增强,则可能暗示天气因素的影响消退.(完)