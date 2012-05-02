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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 08:59 BJT

〔韩国汇市〕韩元受美国经济数据强劲提振上涨,公债攀升

路透首尔5月2日电---韩元兑美元KRW=周三盘初升至近四周高位,因美国4月制造业数据强于预期,缓解市场对于全球经济力道的担忧.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,128.4,周一此间市场收报1,130.0.韩国金融市场周二逢假期休市.

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