版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 09:09 BJT

〔标题新闻〕卡塔尔已通知至少一位亚洲买家将按合约足额供应6月原油,持平5月水准--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G20LH]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐