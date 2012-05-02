(重发)〔芝加哥期市〕美国玉米期货延续跌势,因种植情况好于预期

(重发以补充遗失的段落)

路透悉尼5月2日电---美国玉米期货周三在亚洲交易时段进一步走低,延续上日跌势,此前美国农业部(USDA)本周公布的报告显示,美国种植情况好于预期,增强了玉米丰产的前景.

芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米合约CN2在亚洲早盘下跌0.4%.近月5月玉米期货CK2下滑0.7%,周一触及三周高位.

7月大豆合约SN2下滑0.17%,但中国持续买需令跌幅受限.

CBOT-7月小麦期货WN2下跌0.47%.

美国农业部周一晚间发布的报告显示,尽管上周气温较低且有降雨,但美国玉米种植进度还是超出预期,在最大产地爱荷华州(艾奥瓦州)大力推动下,整体播种进度已超过一半,达到53%,高于43%的路透调查预估均值.

中国大豆需求保持强劲.美国农业部周二证实,中国私人买家买入11万吨美国新作大豆.该部周一曾证实向中国出售22万吨大豆.

油世界称,中国近期内或将购买更多美国大豆,因南美作物情况不佳.

大豆种植进度更符合分析师预估,周日已完成12%.

交易商担心俄罗斯、乌克兰和澳洲的作物前景.不过,美国冬小麦作物评级上周略有改善,良好到优秀的比例达到64%,较前一周上升1点.

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 640.00 -3.00 -0.47% -2.59% 613.99 53

CBOT玉米 626.50 -2.50 -0.40% -4.86% 609.48 66

CBOT大豆 1501.00 -2.50 -0.17% +22.28% 1164.35 73

CBOT稻米 $15.04 $0.02 +0.10% +2.66% $14.45 31

美国原油 $105.81 -$0.35 -0.33% +2.77% $99.05 67

汇率

欧元/美元 $1.323 $0.029 +2.25% +1.41%

美元/澳元 1.033 -0.003 -0.33% -0.36%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)