《欧美金融市场假期一览表》--5月2日-12月31日

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
欧洲和美国金融市场假期如下:
5月 7日(周一)--英国
5月17日(周四)--瑞士
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国、瑞士
6月 4日(周一)--英国
6月 5日(周二)--英国
7月 2日(周一)--加拿大
7月 4日(周三)--美国
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--编译 艾茂林
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。