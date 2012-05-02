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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 09:23 BJT

《欧美金融市场假期一览表》--5月2日-12月31日

欧洲和美国金融市场假期如下:

5月 7日(周一)--英国

5月17日(周四)--瑞士

5月21日(周一)--加拿大

5月28日(周一)--美国、瑞士

6月 4日(周一)--英国

6月 5日(周二)--英国

7月 2日(周一)--加拿大

7月 4日(周三)--美国

8月 1日(周三)--瑞士

8月 6日(周一)--加拿大

8月15日(周三)--意大利

8月27日(周一)--英国

9月 3日(周一)--加拿大、美国

10月8日(周一)--加拿大

11月22日(周四)--美国

12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士

12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士

12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士

12月31日(周一)--意大利、瑞士

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)

浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]

--编译 艾茂林

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