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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 09:26 BJT

〔台湾股市〕开高10.04点,鸿海精密连续第二个交易日跌停

路透台北5月2日电---台湾股市周三开高0.13%,追随周边市场上扬,但苹果(AAPL.O)主要供应商鸿海精密(2317.TW)连续第二个交易日跌停,此前该公司公布的季度获利逊于预期.[ID:nST1518144]

加权股价指数.TWII开高10.04点,报7,511.76点,周一上涨0.28%.该市场周二适逢假期休市.

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