《中国债券市场每日交易备忘》--5月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国苏豪控股集团10亿元人民币一年期短融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 农六师国资公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 英利中国15亿元三/五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国家开发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 农业发展银行186.4亿元三年期固息债120407,票面利率3.68% 广东温氏食品集团5亿元三年期中票1282130,票面利率5.78% 山西煤炭运销集团30亿元五年期中票1282131,票面利率4.95% 营口港集团12亿元人民币一年期短融041258022,票面利率5.15% 荣盛控股集团10亿元一年期短融041253020,票面利率5.15% 北京农产品加工业中小企业4.3亿元三年期集合票据 ============================================================================== 三、缴款: 扬州化工产业投资发展公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280127,票面利率7.75% 昆明钢铁控股公司20亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280135,票面利率5.78% 宁波电力开发公司10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280139,票面利率6.93% 中国水电( 601669.SS )12亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 中粮集团20亿元三年期中票0982061到期兑付,票面利率2.95% 小商品城( 600415.SS )10亿元一年期短融1181208到期兑付,票面利率4.59% 安徽国祯环保节能公司0.5亿元一年期短融1181209到期兑付,票面利率6.20% 北京粮食集团5亿元一年期短融1181210到期兑付,票面利率4.87% 中国铝业公司50亿元一年期短融1181211到期兑付,票面利率4.34% 河北省40亿元三年期固息地方债094301到期兑付,票面利率1.80% 内蒙古自治区30亿元三年期固息地方债094501到期兑付,票面利率1.80% 陕西省36亿元三年期固息地方债097201到期兑付,票面利率1.80% 中信国安集团15亿元10年期浮息债(一年定存基准)048004付息,基本利差1.85% 大唐集团30亿元15年期固息债058004付息,票面利率5.28% 中国黄金集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098067付息,票面利率4.72% 桐乡城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098068付息,票面利率5.58% 广汽集团( 2238.HK )( 601238.SS )34亿元五年期中票0982059付息,票面利率3.83% 中国海洋石油总公司100亿元五年期中票0982060付息,票面利率3.49% 中国有色矿业集团10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票0982062付息,票面利率3.60% 内蒙古高新控股8亿元六年期固息债1080046付息,票面利率6.82% 铁道部100亿元七年期浮息(一年定存基准)中票1082085付息,基本利差0.80% 山西焦煤集团15亿元五年期中票1082086付息,票面利率4.48% 中国石油集团200亿元五年期中票1082087付息,票面利率4.09% 中化股份10亿元七年期中票1082088付息,票面利率4.60% 深发展( 000001.SZ )36.5亿元15年期发行人选择权(10+5)固息混合资本债1116001付息,票面利率7.50% 淮安清河新区投资公司7亿元六年期固息债1180100付息,票面利率6.79% 四平市四通城投公司13亿元八年期固息债1180103付息,票面利率7.25% 特变电工( 600089.SS )10亿元五年期中票1182137付息,票面利率5.71% 首创股份( 600008.SS )12亿元三年期中票1182138付息,票面利率5.35% 北京汽车集团4亿元五年期中票1182139付息,票面利率5.26% 山西潞安矿业集团9亿元五年期中票1182140付息,票面利率5.26% 新华水利水电投资公司6亿元五年期中票1182141付息,票面利率6.27% 维维股份( 600300.SS )6亿元三年期中票1182142付息,票面利率6.20% 河南煤业化工集团25亿元五年期中票1182143付息,票面利率5.26% 恒天集团13亿元五年期中票1182144付息,票面利率5.71% 国开行238亿元30年期固息债060224付息,票面利率3.80% 农发行180亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)090411付息,基本利差0.25% 农发行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)090415付息,基本利差0.51% 厦门海沧投资集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098069付息,票面利率5.88% 中新苏州工业园公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098070付息,票面利率6.70% 岳阳城投10亿元六年期固息债098071付息,票面利率5.88% 天津泰达投资控股29亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098072付息,票面利率4.98% 南昌城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080047付息,票面利率6.13% 云南冶金集团14.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080048付息,票面利率5.05% 钦州开发投资集团8亿元七年期固息债1080049付息,票面利率6.72% 宜春城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080050付息,票面利率6.36% 大连装备制造投资公司10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080051付息,票面利率4.08% 大连装备制造投资公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080052付息,票面利率4.65% 中远航运( 600428.SS )6亿元五年期中票1082089付息,票面利率4.48% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周三报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已 成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信 贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882] --国家统计局周日公布,中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至53.3,比 上月提升0.2个百分点,略逊于路透预估中值53.6,继续位于临界点以上.[ID:nSB1520328] --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据 (3月贸易顺差53.5亿美元) 国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI) (3月-0.3%) 4月居民消费价格指数(CPI) (3月3.6%) 1-4月固定资产投资 (1-3月20.9%) 4月社会消费品零售总额 (3月15.2%) 4月工业增加值 (3月11.9%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 边竞/冉莹; 审校 李宏薇