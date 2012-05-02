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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 09:25 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国苏豪控股集团10亿元人民币一年期短融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
  农六师国资公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承
  英利中国15亿元三/五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国家开发银行主承
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  二、新债上市:

  农业发展银行186.4亿元三年期固息债120407,票面利率3.68%
  广东温氏食品集团5亿元三年期中票1282130,票面利率5.78%
  山西煤炭运销集团30亿元五年期中票1282131,票面利率4.95%
  营口港集团12亿元人民币一年期短融041258022,票面利率5.15%
  荣盛控股集团10亿元一年期短融041253020,票面利率5.15%
  北京农产品加工业中小企业4.3亿元三年期集合票据
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  三、缴款:  

  扬州化工产业投资发展公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280127,票面利率7.75%
  昆明钢铁控股公司20亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280135,票面利率5.78%
  宁波电力开发公司10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280139,票面利率6.93%
  中国水电(601669.SS)12亿元一年期短融
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  四、还本付息:

  中粮集团20亿元三年期中票0982061到期兑付,票面利率2.95%
  小商品城(600415.SS)10亿元一年期短融1181208到期兑付,票面利率4.59%
  安徽国祯环保节能公司0.5亿元一年期短融1181209到期兑付,票面利率6.20%
  北京粮食集团5亿元一年期短融1181210到期兑付,票面利率4.87%
  中国铝业公司50亿元一年期短融1181211到期兑付,票面利率4.34%
  河北省40亿元三年期固息地方债094301到期兑付,票面利率1.80%
  内蒙古自治区30亿元三年期固息地方债094501到期兑付,票面利率1.80%
  陕西省36亿元三年期固息地方债097201到期兑付,票面利率1.80%
  中信国安集团15亿元10年期浮息债(一年定存基准)048004付息,基本利差1.85%
  大唐集团30亿元15年期固息债058004付息,票面利率5.28%
  中国黄金集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098067付息,票面利率4.72%
  桐乡城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098068付息,票面利率5.58%
  广汽集团(2238.HK)(601238.SS)34亿元五年期中票0982059付息,票面利率3.83%
  中国海洋石油总公司100亿元五年期中票0982060付息,票面利率3.49%
  中国有色矿业集团10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票0982062付息,票面利率3.60%
  内蒙古高新控股8亿元六年期固息债1080046付息,票面利率6.82%
  铁道部100亿元七年期浮息(一年定存基准)中票1082085付息,基本利差0.80%
  山西焦煤集团15亿元五年期中票1082086付息,票面利率4.48%
  中国石油集团200亿元五年期中票1082087付息,票面利率4.09%
  中化股份10亿元七年期中票1082088付息,票面利率4.60%
  深发展(000001.SZ)36.5亿元15年期发行人选择权(10+5)固息混合资本债1116001付息,票面利率7.50%
  淮安清河新区投资公司7亿元六年期固息债1180100付息,票面利率6.79%
  四平市四通城投公司13亿元八年期固息债1180103付息,票面利率7.25%
  特变电工(600089.SS)10亿元五年期中票1182137付息,票面利率5.71%
  首创股份(600008.SS)12亿元三年期中票1182138付息,票面利率5.35%
  北京汽车集团4亿元五年期中票1182139付息,票面利率5.26%
  山西潞安矿业集团9亿元五年期中票1182140付息,票面利率5.26%
  新华水利水电投资公司6亿元五年期中票1182141付息,票面利率6.27%
  维维股份(600300.SS)6亿元三年期中票1182142付息,票面利率6.20%
  河南煤业化工集团25亿元五年期中票1182143付息,票面利率5.26%
  恒天集团13亿元五年期中票1182144付息,票面利率5.71%
  国开行238亿元30年期固息债060224付息,票面利率3.80%
  农发行180亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)090411付息,基本利差0.25%
  农发行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)090415付息,基本利差0.51%
  厦门海沧投资集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098069付息,票面利率5.88%
  中新苏州工业园公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098070付息,票面利率6.70%
  岳阳城投10亿元六年期固息债098071付息,票面利率5.88%
  天津泰达投资控股29亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098072付息,票面利率4.98%
  南昌城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080047付息,票面利率6.13%
  云南冶金集团14.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080048付息,票面利率5.05%
  钦州开发投资集团8亿元七年期固息债1080049付息,票面利率6.72%
  宜春城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080050付息,票面利率6.36%
  大连装备制造投资公司10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080051付息,票面利率4.08%
  大连装备制造投资公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080052付息,票面利率4.65%
  中远航运(600428.SS)6亿元五年期中票1082089付息,票面利率4.48%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周三报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已
成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信
贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882]

  --国家统计局周日公布,中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至53.3,比
上月提升0.2个百分点,略逊于路透预估中值53.6,继续位于临界点以上.[ID:nSB1520328] 

  --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据                     (3月贸易顺差53.5亿美元)

    国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI)              (3月-0.3%)
                      4月居民消费价格指数(CPI)            (3月3.6%)
                      1-4月固定资产投资                   (1-3月20.9%) 
                      4月社会消费品零售总额               (3月15.2%) 
                      4月工业增加值                       (3月11.9%) 
                      4月房地产投资和销售情况月度报告
    
              5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              5/27公布1-4月规模以上工业企业利润           (1-3月-1.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 边竞/冉莹; 审校 李宏薇

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