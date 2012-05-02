美国研究发现风电场或产生温室效应

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月29日电(记者 Nina Chestney)---美国周日公布的一项研究显示，大型风电场可能会对当地气候产生温室效应，这为风电长期发展前景投下阴影。

科学家称，化石燃料燃烧产生的二氧化碳和其他温室气体，是全球变暖的重要因素。全球变暖可能导致冰川融化、海平面上升、海洋酸化、作物歉收和其他毁灭性后果。

为减少温室气体排放，很多国家改向风能等清洁能源过渡。

2003-2011年，纽约州立大学研究人员分析了德克萨斯州大型风电场周边的卫星数据，德州有四座世界最大规模的风电场。

此项研究结果发表在《自然气候变化》(Nature Climate Change)杂志，研究发现，与没有风电场的邻近地区相比，风电场周边地区气温每10年升高0.72摄氏度。

研究称：“我们认为，这一升温现象主要归因于风电场。”气温改变可能是由于风电场产生的能量效应、以及涡轮机产生的运动和涡流。

“如果空间足够大，这些变化或对当地或更广地区天气和气候产生明显影响。”（完）