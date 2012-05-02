〔中国债市动态〕延续震荡走势,多空因素繁杂市场难有方向性突破

路透上海5月2日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率延续震荡之势.4月汇丰及官方PMI指数均回升,官方指数并创一年来新高,暗示国内经济状况在逐步改善.而4月新增贷款环比锐减已成定局,又令投资者对调降存款准备金率预期升温.多空因素繁杂,市场难有方向性突破.

华北一银行分析师指出,近期市场走势较为胶着.PMI指数回升,但大型企业的复苏状况显然优于中小型企业.国内外经济环境复杂,政策面亦保持谨慎.央行公开市场降低操作力度,也显示央行适时调控,保持流动性紧平衡的态度.

"总体来说,(现券市场)还是延续节前行情,整体波动不大."北京一券商交易员指出.

业内人士稍早透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报任何需求.他们预计,本周央行公开市场操作可能全部暂停.[ID:nSB1522008]

剩余期限约为4.80年的国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为3.15%/3.148%,上日尾盘报3.14%/3.14%.

汇丰(HSBC)稍早公布,4月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至49.3,优于此前发布的初值49.1.4月官方PMI连续第五个月回升,至53.3创一年新高.[ID:nSB1520442][ID:nSB1520328]

中国证券报周三援引市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882](完)