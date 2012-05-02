(重温稿)〔台湾货币市场〕短率月底持于高档,外资停泊国库券压低得标利率

* 外商银行标得多数国库券,因外资停泊需求

* 央行再调升委托代收利率0.2基点至0.497%

* 短票利率回软

记者 林妙容

路透台北4月30日电---台湾银行间短期利率周一持于高档,市场资金因月底因素依旧紧俏,但已较上周五些微纾缓,不过拆款利率仍持于高位,短票利率则有所回跌.

今日更令市场大感意外的是182天期的国库券意外标低.一位不具名的财政部官员表示,在此次高达88%的得标银行业中,多数是外商银行标得.市场传出因看好台币升值,外资经由外商银以国库券做为资金停泊标的,在资金趋紧的状况下令该券标低.

"今天资金算蛮紧的,大家都猜(国库券)会在0.85-0.90%区间...结果是蛮令人意外的."一本地票券商称.

财政部官员并表示,此期国库券最低利率0.5%是由外银取得,且得标的外银"不只一、两家."

台湾央行周一代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.835%,低于市场预期的0.86-0.89%.其中银行业得标比重高达88%,投标倍数为4.01倍,也是去年3月以来,国库券标售倍数最高的一次.[ID:nST0453614]

央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.2基点至0.497%,不过力道较过去两周单日调升0.3基点有所放缓.该利率自3月26日以来累计调幅已达10.5个基点.

此外,台湾央行周一表示,5月4日(周五)将标售1,000亿台币的364天期存单,下周一(7日)交割.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.508%,上日在0.507%;区间在0.383-0.73%,上日在0.382-0.75%.

一周(2-7天)拆款区间在0.50-0.80%;上日区间在0.5-0.79%.

台币兑美元TWD=TP周一收升1角,续创七个半月高位,为连续第四个交易日收升.因国际美元表现疲弱,且出口商月底作价的带动.惟央行干预动作也逐步加大,加以海外NDF折价幅度收敛,令台币脱离盘中的高位.[TW-FRX]

**短票利率回软**

短票方面,交易商指出,由于资金情势已较上周五回稳,且发票量不多,票券商资金缺口不算大,部分以拆款因应已经足够,与银行间的交易较为稀落,短票利率回软.

今日银行间30天短票主要成交利率仍见平稳,主要在0.86-0.87%,少数在0.85%,上日则在0.87%.

央行今日共发行3,411.5亿台币存单,相较存单到期金额3,602亿,存单发行余额减少190.5亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为8,638.20亿台币,其他交易日分别是周二170.0亿、周三3,946.2亿、周四693.5亿以及周五226.5亿台币.下周五起为下一提存期的首个交易日.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为471亿台币;累计超额准备为1,505亿台币,加计前期1%的超额准备为2,413亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平,但资金较上周五明显宽松.因央行存单到期量较大,且20年公债于上周五结束交割,寿险与投信资金更为充裕.

不过公债10天期附买回主要成交利率区间仍在0.72-0.74%.资金调度人士指出,投信与寿险找券仍以公司债为主,对公债的利率要求相对坚持.由于今日将标售30年期公债,接下来将观察5月4日交割前,寿险资金调度需求与月初资金回流间的调整状况.

"虽是最后一天,但较上周五宽松,寿险与投信都要找券."他说.

也有一证券商调度人士称,今日感觉银行端的资金也颇为充裕."他们今天有下调RP一个基点."(完)