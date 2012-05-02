〔中国热股〕券商股早盘整体走强,因降低交易费用有望提振券商营收

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透上海5月2日电---中国券商股周三早盘整体走强.分析师指出,证监会宣布将下调A股交易费用,这有望促进股市整体交投,从而为券商带来更多的佣金收入.
长江证券分析师宋中庆表示,"下调交易费用,对证券市场是一个好消息,当然对券商股是一个直接利好,成交量能上去点."
市值最大的中信证券(600030.SS)早盘报13.35元人民币,涨0.35元,或2.69%;东北证券(000686.SZ)报18.50元,涨1.02元,或5.84%.
沪深证券交易所和中国证券登记结算公司周一宣布,将自6月1日起降低A股交易的收费标准,总体降幅为25%.调整后,沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087%双向收取.[ID:nSB1521670](完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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