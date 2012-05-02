〔中国热股〕券商股早盘整体走强,因降低交易费用有望提振券商营收

路透上海5月2日电---中国券商股周三早盘整体走强.分析师指出,证监会宣布将下调A股交易费用,这有望促进股市整体交投,从而为券商带来更多的佣金收入.

长江证券分析师宋中庆表示,"下调交易费用,对证券市场是一个好消息,当然对券商股是一个直接利好,成交量能上去点."

市值最大的中信证券(600030.SS)早盘报13.35元人民币,涨0.35元,或2.69%;东北证券(000686.SZ)报18.50元,涨1.02元,或5.84%.

沪深证券交易所和中国证券登记结算公司周一宣布,将自6月1日起降低A股交易的收费标准,总体降幅为25%.调整后,沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087%双向收取.[ID:nSB1521670](完)